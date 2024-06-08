Флик заставит игроков «Барселоны» проводить больше времени в спортзале

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик меняет подход к тренировкам в команде.

Немецкий специалист был официально представлен в качестве рулевого «сине-гранатовых» в конце мая, вскоре после объявления об увольнении Хави Эрнандеса. Согласно сведениям Relevo, Флик хочет, чтобы при нём игроки «Барселоны» проводили больше времени в спортзале, чем это было ранее.

Хави Эрнандес находился у руля каталонского гранда с осени 2021 года. В прошлом сезоне команда финишировала на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, а в Лиге чемпионов добралась до четвертьфинала, где уступила «ПСЖ».