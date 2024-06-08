Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не может зарегистрировать девять игроков на новый сезон слухи

08 Июня 2024 • 20:43 Комментировать (1)

У каталонской «Барселоны» снова проблемы с регистрацией футболистов.

Как утверждает Daily Mail, «сине-гранатовые» не могут заявить девять футболистов основной команды на предстоящий сезон чемпионата Испании. Причиной этому являются финансовые проблемы клуба.

Напомним, ранее стало известно, что «Барселона» не может зарегистрировать нового главного тренера Ханса-Дитера Флика и весь его штаб.

По итогам минувшего розыгрыша испанской Ла Лиги «Барселона» финишировала на второй позиции в турнирной таблице, набрав 85 баллов в 38 турах. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал».

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 2
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
NOBODY
08 Июня 2024 в 20:58
хм...финансовые проблемы....может Барсе годик не играть, а игрокам подработать это время, да хоть на Сантьяго Бернабеу?? Перес хорошо заплатит, не обидит!!!! научатся газон подстригать, продавать билеты на матчи и тд......
Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый «Реал» может потерять Беллингема Вратарь «Реала» Лунин выбрал себе новый клуб Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Лунин рассказал, как отреагировал на решение Анчелотти выпустить Куртуа в финале Лиги чемпионов Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте В сборной Англии назвали окончательный состав на Евро-2024 Новый тренер «Барселоны» Флик принял решение по Гави
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов
Спортивные новости
Швёнтек разгромила Паолини и выиграла «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Терещенко ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова Мирра Андреева без шансов проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Июня
20:17 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил, может ли Депай оказаться в РПЛ
19:44 · Испания. Ла Лига
Раскрыто будущее Гюндогана в «Барселоне» слухи
18:35 · Англия. Премьер-лига
Звёздный Гризманн интересен клубам АПЛ и МЛС
18:16 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может подписать экс-игрока «Реала» 1
16:27 · Испания. Ла Лига
Витсель продлит контракт с «Атлетико»
14:32 · Англия. Премьер-лига
В контракте топ-игрока АПЛ есть пункт о «Барселоне»
14:18 · Испания. Ла Лига
«Реал» решить продать форварда 1
13:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» принял решение по Себальосу 1
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» снизил ценник Диаса – игрок интересен «Барселоне» 2
13:19 · Испания. Ла Лига
Новичок «Реала» Эндрик выбрал клуб до конца карьеры
13:06 · Испания. Ла Лига
Звезда «Реала» Модрич обратился к Моуринью 1
12:10 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли выбрал из звёзд «Реала» обладателя «Золотого мяча-2024»
12:02 · Германия. Бундеслига
«Байер» хочет купить футболиста «Барселоны» за один миллион евро
10:09 · Испания. Ла Лига
Гюндоган ответил на предложение «Галатасарая»
10:04 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» хочет арендовать нападающего «Реала»
Все новости
Рекомендуем