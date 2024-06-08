У каталонской «Барселоны» снова проблемы с регистрацией футболистов.

Как утверждает Daily Mail, «сине-гранатовые» не могут заявить девять футболистов основной команды на предстоящий сезон чемпионата Испании. Причиной этому являются финансовые проблемы клуба.

Напомним, ранее стало известно, что «Барселона» не может зарегистрировать нового главного тренера Ханса-Дитера Флика и весь его штаб.

По итогам минувшего розыгрыша испанской Ла Лиги «Барселона» финишировала на второй позиции в турнирной таблице, набрав 85 баллов в 38 турах. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал».