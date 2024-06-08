Стало известно, покинет ли «Барселону» немецкий полузащитник Илкай Гюндоган.

Как утверждает Marca, 33-летний футболист принял решение остаться в каталонском клубе еще на один сезон, чтобы полностью отработать свой контракт.

Ранее тренер «Галатасарая» Окан Бурук признался, что хотел бы видеть Гюндогана в своей команде. Однако хавбек отказался от трансфера.

Гюндоган присоединился к «Барселоне» прошлым летом. За это время он провел 51 матч, забил пять голов и стал автором 14 ассистов.

Действующий контакт полузащитника с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гюндогана в 15 миллионов евро.