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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может подписать экс-игрока «Реала»

08 Июня 2024 • 18:16 Комментировать

«Барселона» изучает варианты на трансферном рынке. Не исключено, что состав каталонской команды этим летом покинет нападающий Витор Роке. При таком раскладе «сине-гранатовые» попробуют подписать воспитанника и бывшего футболиста «Реала» Борху Майораля. Об этом рассказывает издание AS. 

Майораль забил 15 голов за «Хетафе» в 27 матчах чемпионата Испании сезона 2023/2024. К сожалению, в марте нападающий получил траву мениска. Повреждение помешало Майоралю не только завершить сезон, но и поехать со сборной Испании на чемпионат Европы.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Борху Майораля в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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