«Барселона» может подписать экс-игрока «Реала»

«Барселона» изучает варианты на трансферном рынке. Не исключено, что состав каталонской команды этим летом покинет нападающий Витор Роке. При таком раскладе «сине-гранатовые» попробуют подписать воспитанника и бывшего футболиста «Реала» Борху Майораля. Об этом рассказывает издание AS.

Майораль забил 15 голов за «Хетафе» в 27 матчах чемпионата Испании сезона 2023/2024. К сожалению, в марте нападающий получил траву мениска. Повреждение помешало Майоралю не только завершить сезон, но и поехать со сборной Испании на чемпионат Европы.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Борху Майораля в 15 миллионов евро.