Витсель продлит контракт с «Атлетико»

Защитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель продлит контракт со своим нынешним клубом до 2025 года. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, бельгийский футболист, ранее выступавший за петербургский «Зенит», считается важным игроком для главного тренера «матрасников» Диего Симеоне.

Ранее сам Висель заявлял о своём желании остаться в мадридском «Атлетико».

В минувшем сезоне 35-летний Витсель провёл за «Атлетико» 51 матч, в которых отметился двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 3,5 миллиона евро.