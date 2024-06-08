«Реал» решить продать форварда

«Реал» строит планы на трансферное окно. Как сообщает на своих страницах издание AS, мадридский топ-клуб хочет продать вингера Рейньера. «Сливочные» хотят отбить хотя бы часть из 30 миллионов евро, потраченных на трансфер бразильца в 2020 году. При это не исключено, что мадридцы снова отдадут игрока в аренду.

После перехода в «Реал» Рейньер уже трижды ездил в аренды – в дортмундскую «Боруссию», «Жирону» и «Фрозиноне». Ясно, что будущего в «Реале» у 22-летнего бразильца нет. Рейньер так ни разу и не сыграл за первую команду «сливочных».

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Рейньера в 3,5 миллиона евро.