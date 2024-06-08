«Реал» принял решение по Себальосу

Мадридский «Реал» определился с планами на своего полузащитника Дани Себальоса. Ранее сообщалось, что хавбек хочет покинуть команду и отправиться туда, где будет получать стабильную игровую практику.

По информации от Relevo, «Реал» не собирается отпускать Себальоса, так как считает испанца очень качественным игроком для ротации. Если бы Тони Кроос остался в команде, Дани позволили бы уйти. Тем не менее, немец решил завершить профессиональную карьеру.

Прошлым летом Себальос подписал долгосрочный контракт с «Реалом», поэтому заинтересованному клубу придётся выложить солидную сумму, чтобы выкупить 27-летнего полузащитника.