Новичок «Реала» Эндрик выбрал клуб до конца карьеры

Бразильский нападающий Эндрик, который в скором времени присоединится к мадридскому «Реалу», заявил о намерении провести всю карьеру в «королевском» клубе.

«Очень хочу, чтобы у меня с «Реалом» была замечательная история. Хочу провести в этом клубе всю карьеру», - приводит слова футболиста AS.

Напомним, что в прошлом сезоне 17-летний форвард выступал в чемпионате Бразилии за «Палмейрас». Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость таланта в 55 миллионов евро.

В минувшей кампании «Реал» под руководством Карло Анчелотти выиграл испанскую Ла Лигу и Лигу чемпионов УЕФА.