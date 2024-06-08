Звезда «Реала» Модрич обратился к Моуринью

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич в своих социальных сетях разместил совместное фото с португальским тренером Жозе Моуринью.

«Мистер, всегда рад увидеть вас. Навсегда благодарен! Особенный и настоящий», - подписал публикацию футболист.

Напомним, что опытный хорват выступал под руководством Моуринью в мадридском «Реале». Португальский специалист тренировал «королевский» клуб с 2010 по 2013 год. Вместе со «сливочными» Жозе выиграл чемпионат Испании, а также кубок и суперкубок страны.

2 июня «Особенный» возглавил стамбульский «Фенербахче». Контракт рассчитан на два года.