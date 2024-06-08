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Чемпионат Испании. Ла Лига

Звезда «Реала» Модрич обратился к Моуринью

08 Июня 2024 • 13:06 Комментировать

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич в своих социальных сетях разместил совместное фото с португальским тренером Жозе Моуринью.

«Мистер, всегда рад увидеть вас. Навсегда благодарен! Особенный и настоящий», - подписал публикацию футболист.

Напомним, что опытный хорват выступал под руководством Моуринью в мадридском «Реале». Португальский специалист тренировал «королевский» клуб с 2010 по 2013 год. Вместе со «сливочными» Жозе выиграл чемпионат Испании, а также кубок и суперкубок страны.

2 июня «Особенный» возглавил стамбульский «Фенербахче». Контракт рассчитан на два года.

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Евро-Футбол.Ру,
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