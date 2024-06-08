Гюндоган ответил на предложение «Галатасарая»

Хавбек каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган отреагировал на предложение турецкого «Галатасарая». Как сообщает Sport.es, 33-летний полузащитник отказался от трансфера в стамбульский клуб.

Президент «Галатасарая» провел встречу с Илкаем, на которой футболист дал понять, что не уйдет из «Барселоны». Трудовое соглашение полузащитника с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гюндоган провел 51 встречу за каталонскую команду. Полузащитник отметился пятью забитыми мячами и 14 голевыми передачами.