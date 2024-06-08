«Хетафе» хочет арендовать нападающего «Реала»

«Хетафе» в это трансферное окно хотел бы усилиться нападающим мадридского «Реала». Как сообщает Relevo, «городские» хотят арендовать на следующий сезон 19-летнего Альваро Родригеса, который в минувшем сезоне отыграл всего две минуты в официальных матчах за «Реал».

Источник также сообщает, что сам Родригес открыт к тому, чтобы уйти в аренду и проявить себя в Ла Лиге. Напомним, в сезоне-2022/23 нападающий провёл 6 матчей за «Реал» в чемпионате, где отметился голом и результативной передачей. Свой дебютный мяч за команду футболист забил в дерби против мадридского «Атлетико».

Отметим, что Родригес способен сыграть как в центре нападения, так и на левом фланге атаки.