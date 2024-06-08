«Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала

В каталонской «Барселоне» определились с преемником Ханса-Дитера Флика на случай неудачной работы специалиста.

По информации журналистов Sport.es, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку пообещал Рафаэлю Маркесу, что он займет место наставника, если немец провалится. В настоящий момент мексиканец работает во второй команде «Барселоны».

Ранее было объявлено о назначении Флика на пост главного тренера каталонского коллектива. Немецкий тренер заключил с «сине-гранатовыми» двухлетнее трудовое соглашение. Напомним, что в минувшем сезоне командой руководил испанец Хави Эрнандес.

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