Венгер сравнил игрока «Реала» с легендарным Пеле

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о звездном нападающем Килиане Мбаппе. Тренер сравнил его с легендарным бразильцем Пеле.

«Впервые увидев игру Килиана, я подумал: «Он – новый Пеле». Тогда люди решили, что я сошел с ума», - передает слова французского специалиста газета Marca.

Напомним, что в начале текущей недели Мбаппе сменил клубную прописку. 25-летний нападающий перешел из французского «ПСЖ» в мадридский «Реал» на правах свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2029 года.

В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард провел 29 матчей, забил 27 голов и сделал семь ассистов.