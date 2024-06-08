Французский футболист хочет перейти в «Реал»

Еще один талантливый футболист может пополнить ряды мадридского «Реала». По информации журналистов Lequipe, центральный защитник «Лилля» Лени Йоро, который пользуется спросом на трансферном рынке, предпочитает продолжить карьеру в «королевском» клубе.

18-летний игрок желает сменить команду этим летом. Его трудовой договор с «Лиллем» истекает по завершении сезона-2024/2025. Французский клуб оценивает стоимость Йоро в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лени принял участие в 44 поединках, отметившись тремя забитыми мячами. По итогам прошедшей игровой кампании «Лилль» финишировал на четвертом месте в таблице Лиги 1.