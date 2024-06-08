«Реал» назвал «Атлетико» космическую цену на Лунина

Украинский голкипер Андрей Лунин склоняется к уходу из мадридского «Реала» в летнее трансферное окно. По данным El Gol Digital, к игроку присматривается «Атлетико», который подыскивает замену словенцу Яну Облаку. Голкипер может уехать в Саудовскую Аравию.

«Реал», в свою очередь, не хочет отпускать Лунина в стан прямого конкурента. «Сливочные» ссылаются на пункт о сумме отступных в 250 миллионов евро, который указан в трудовом договоре украинского вратаря. Контракт рассчитан до лета следующего года.

В минувшем сезоне Лунин провел 31 встречу за «Реал». Вратарь пропустил 32 гола, а в 12 играх сохранил ворота на замке.