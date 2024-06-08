«Реал» может сохранить важного футболиста - названо имя

Капитан и защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес может остаться в «королевском» клубе на следующий сезон. Об этом информирует газета Marca.

Согласно сведениям источника, 34-летнему игроку могут предложить трудовое соглашение до лета следующего года. Дедлайн по переговорам наступит 30 июня, когда у футболиста истечет срок действующего соглашения со «сливочными».

Напомним, что Фернандес является воспитанником академии «королевского» клуба. В минувшем сезоне защитник поучаствовал в 45 поединках и отметился одной результативной передачей. Вместе с командой он выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов.