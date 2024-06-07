В начале недели было объявлено о переходе Килиана Мбаппе в «Реал». 25-летний французский форвард подписал с грандом Ла Лиги контракт на пять сезонов.

«Реал» уже приготовил для Мбаппе комнату на базе, и журналист Диего Менгуаль даже смог её показать. Конечно, условия там шикарные.

Отметим, что Килиан Мбаппе во время заездов на базе будет жить в комнате под номером 103.

А вот под каким номером Мбаппе будет играть, до сих пор непонятно. Поскольку Лука Модрич, который носит «десятку», наверняка останется в «Реале», а Винисиус носит «семёрку», то весьма вероятно, что Мбаппе возьмёт «девятку».