Зидан рассказал, чего ждёт от Мбаппе в «Реале»

Легенда французского футбола Зинедин Зидан рассказал, чего он ждёт от Килиана Мбаппе после трансфера в «Реал».

Напомним, что о переходе Мбаппе «Реал» объявил в начале недели. Звёздный 25-летний футболист подписал с мадридским клубом контракт на пять лет – до конца сезона 2028/2029.

«Мбаппе сейчас здесь. Он войдёт в историю «Реала», и я думаю, что он превзойдёт всех», - сказал Зидан Telefoot.

Когда состоится презентация Килиана Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу», сказать пока сложно. В настоящий момент форвард находится в расположении сборной Франции и готовится к чемпионату Европы - 2024.