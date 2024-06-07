Защитник «Барселоны» Кунде может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Игрок обороны испанской «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде заинтересовал клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Marca.

По данным источника, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Аль-Иттихад», спортивным директором которого является Рамон Планес, ранее трудившийся в каталонском клубе.

Стоит напомнить, что «Аль-Иттихад» представляют Карим Бензема, Н'Голо Канте и Фабиньо, известные по выступления за грандов европейского футбола.

Соглашение Кунде с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2027 года. По оценке известного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Жюля составляет 45 млн евро.