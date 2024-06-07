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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» хочет приобрести футболиста «Манчестер Сити»

07 Июня 2024 • 21:01 Комментировать

Испанский «Реал Сосьедад» заинтересован в покупке игрока обороны английского «Манчестер Сити» Серхио Гомеса. Об этом сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, баскский клуб уже начал переговоры о подписании 23-летнего испанца.

Отмечается, что «Реал Сосьедад» рассматривает Гомеса в качестве основного кандидата на замену Кирану Тирни, который был арендован до конца сезона у лондонского «Арсенала».

К слову, в прошедшем сезоне Гомес провёл 15 встреч за «горожан» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

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