Анчелотти — о Мбаппе: «Как игрок, забивающий гол в каждом матче, может стать проблемой?»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на приобретение нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Как игрок, забивающий гол в каждом матче, может стать проблемой?» - цитирует итальянского специалиста издание Marca.

Сообщается, что ни тренерский штаб, ни руководство мадридского клуба не сомневаются в правильности подписания контракта с форвардом.

Мбаппе 3 июня официально стал футболистом «сливочных». По данным СМИ, заработная плата игрока будет составлять 30 млн евро в год плюс бонусы за забитые мячи.