Тебас заявил, что «ПСЖ» переплачивал Мбаппе, но в «Реале» такого не будет

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился комментарием о зарплате французского нападающего Килиана Мбаппе в «Реале».

По мнению функционера, «ПСЖ» сильно переплачивал своей бывшей звезде.

— В «ПСЖ» заработная плата Мбаппе была сильно завышена. Не сомневаюсь, что в «Реале» его оклад будет в пределах текущего рынка, — заявил Тебас Marca.

При этом специалист признался, что не знает размер зарплаты Мбаппе в стане «сливочных».

«Реал» объявил о заключении контракта с 25-летним Мбаппе 3 июня. По информации различных источников, зарплата нападающего будет составлять от 15 до 30 миллионов евро без учета бонусных выплат.