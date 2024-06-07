Тренер «Галатасарая»: «Каждый хотел бы видеть Гюндогана в своей команде»

Наставник турецкого «Галатасарая» Окан Бурук ответил на вопрос, хотел бы он потренировать полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана.

— Каждый тренер хотел бы видеть его в своей команде, но я знаю, что в этом году Илкай не уйдет из «Барселоны», — приводит слова Бурука Barca Universal.

В минувшем сезоне 33-летний Гюндоган принял участие в 51 матче с учетом всех турниров, забил пять мячей и стал автором 14 результативных передач.

Трудовой договор хавбека с «Барселоной» рассчитан до июня 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость немца в 15 миллионов евро.