Кроос объяснил, почему решил завершить карьеру в 34 года

Полузащитник Тони Кроос дал новый комментарий по поводу своего решения завершить карьеру. Недавно немец объявил об уходе из футбола после выступления за сборную Германии на домашнем чемпионате Европы.

«Я просто хочу, чтобы меня запомнили, как 34-летнего Тони Крооса, который провёл свой лучший сезон за «Реал». Я сделал это. Я считаю комплиментом то, что, как считают многие, наступило слишком рано», - сказал Кроос в интервью Kicker.

Напомним, что «Реал» в сезоне 2023/2024 выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Тони Кроос провёл в мадридском клубе десять сезонов.