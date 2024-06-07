Кроос рассказал, где будет работать после ухода из футбола

Полузащитник Тони Кроос ответил на вопрос, чем он планирует заниматься после завершения футбольной карьеры. Недавно немец объявил о решении повесить бутсы на гвоздь после Евро-2024.

«В основном я буду проводить время с семьёй. Я продолжу вести подкаст с моим братом. А работать я буду в академии «Реала». Но я сейчас не буду ввязываться в 18 проектов, чтобы быть таким же занятым, как во времена футбольной карьеры», - сказал Кроос Kicker.

Первый матч на домашнем чемпионате Европы сборная Германии проведёт в пятницу, 14 июня. В матче открытия турнира команда Юлиана Нагельсманна будет играть против сборной Шотландии.