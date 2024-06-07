Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался насчёт перехода 25-летнего французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

- Мбаппе игрок индивидуально сильный. В топовых командах обязательно нужны исполнители с такими качествами. В «Реале» уже был Винисиус, а сейчас там стало два таких. Чем больше ярких футболистов в клубе, тем лучше. В «Барселоне» раньше были и Хави, и Иньеста, и Месси, и Пике, и Бускетс.

В финале Лиги чемпионов один игрок «Боруссии» Дортмунд закрывал Винисиуса, а другой страховал рядом. Теперь будут требоваться четыре опекуна против Винисиуса и Мбаппе. Да и самому Килиану в «Реале» наверняка легче играть будет. Там мотивация другая, партнёры качественней создают и помогают, – раскрыл суть Чугунов.