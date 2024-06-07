Атакующий полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

По сведениям известного журналиста Джанлуки ди Марцио, «Вильярреал» практически согласовал все условия по переходу 24-летнего футболиста.

В минувшем сезоне итальянский хавбек выступал на правах аренды за «Астон Виллу». В составе команды он принял участие в 39 матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

Трудовой договор Дзаньоло с «Галатасараем» рассчитан до 2027 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 20 миллионов евро.