Милитао, Кубо и Роке — самые подешевевшие игроки Ла Лиги

Специалисты портала Transfermarkt обновили рыночную стоимость футболистов чемпионата Испании.

Возглавили рейтинг сразу три футболиста — Эдер Милитао («Реал» Мадрид), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад») и Витор Роке («Барселона»). Все игроки потеряли в стоимости по десять миллионов евро. Сейчас цена Милитао составляет 60 миллионов евро, Кубо — 50 миллионов, а Роке — 30 миллионов.

В десятку вошли Науэль Молина («Атлетико», 28 млн) и Руи Силва («Бетис», 8 млн), которые потеряли по 7 млн евро (в скобках указана новая стоимость). По 5 млн евро лишились Жюль Кунде («Барселона», 45 млн), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад», 45 млн), Самюэль Омородион («Атлетико», 35 млн), Ферран Торрес («Барселона», 30 млн) и Артур Вермирен («Атлетико», 25 млн).

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