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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» отдыхает: Шесть самых дорогих звёзд Ла Лиги – из «Реала»

07 Июня 2024 • 14:38 Комментировать

На сегодняшний день по составу «Барселона» серьёзно уступает своему извечному конкуренту из «Реала». Если посмотреть на список самых дорогих игроков испанской Ла Лиги после последнего обновления на страницах Transfermarkt, то шесть верхних позиций занимают представители мадридского клуба:

Винисиус Жуниор (180 млн евро), Джуд Беллингем (180), Федерико Вальверде (120), Родриго (110), Орельен Тчуамени (100) и Эдуардо Камавинга (100).

Дальше в рейтинге идут игроки «Барселоны»: Ламин Ямаль (90), Гави (90), Педри (80), Френки де Йонг (70) и Рональд Араухо (70).

Напомним, что «Реал» в сезоне 2023/2024 выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Родриго Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Френки де Йонг Рональд Араухо Эдуардо Камавинга Педри Гави Джуд Беллингем Орельен Тчуамени Ламин Ямаль ещё теги
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