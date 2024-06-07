Винисиус вошёл в число самых дорогих футболистов планеты

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор подорожал в цене по итогам минувшего клубного сезона.

Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt обновили ценники игроков испанского чемпионата. 23-летний Винисиус подорожал на 30 миллионов евро, что позволило ему оказаться в списке самых дорогих игроков. Новая стоимость бразильца — 180 миллионов евро. Теперь он делит первую позицию вместе с Эрлингом Холанном («Манчестер Сити»), Джудом Беллингемом и Килианом Мбаппе (оба – «Реал»).

В прошедшем сезоне Винисиус провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и стал автором 11 ассистов.