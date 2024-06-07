Захарян подорожал после первого проведённого сезона в Ла Лиге

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вырос в цене.

7 июня авторитетный портал Transfermarkt обновил ценники футболистов, которые выступают в испанской Ла Лиге.

Новую стоимость по итогам сезона-2023/24 получил 21-летний Захарян. Теперь хавбек оценивается в 18 миллионов евро (ранее 15 миллионов евро).

Напомним, Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо» прошлым летом. В футболке сан-себастьянского клуба он принял участие в 40 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором двух результативных передач.

Контракт полузащитника с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2029 года.