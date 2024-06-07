За год стоимость Фермина Лопеса выросла в 100 раз

Испанский полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес значительно вырос в цене за один год.

В пятницу, 7 июня, авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков испанской Ла Лиги. В связи с этим 21-летний Лопес получил новый ценник, который составил 30 миллионов евро (последняя цена – 15 миллионов).

Стоит сказать, что в июне 2023 года хавбек оценивался всего в 300 тысяч евро. Таким образом, за один год его стоимость выросла в 100 раз.

В минувшем сезоне Лопес принял участие в 42 матчах за основную команду «Барселоны», забил 11 голов и стал автором одного голевого паса.