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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси назвал «Реал» лучшей командой в мире

07 Июня 2024 • 13:15 Комментировать

Фанаты «Барселоны» наверняка напряглись, ведь Лионель Месси, легенда клуба, лестно отозвался о «Реале». Звёздный аргентинец назвал «сливочных» лучшей командой в мире на сегодняшний день.

«Какая команда лучшая в мире? Это «Реал Мадрид». Они выиграли Лигу чемпионов. Если говорить о результатах, то лучший «Реал». А если судить по игре, то это «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы», - цитирует Месси Infobae.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. Из-за серьёзных финансовых трудностей каталонский клуб тогда не смог предложить контракт своему лидеру. Дальше Месси два сезона провёл в «ПСЖ», а прошлым летом он заключил контракт с «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ещё теги
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