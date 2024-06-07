Экс-игрок «Барселоны» Ривалдо назвал футболиста, который получит «Золотой мяч»

Бывший нападающий сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Ривалдо поделился мнением о том, кто получит «Золотой мяч» в этом году.

«Винисиус заслужил «Золотой мяч». Этот парень очень много тренировался, и сейчас мы видим его прогресс. Он наиграл на этот приз. Если Винисиус станет чемпионом Кубка Америки, то его шансы будут еще выше», - передает слова легендарного бразильца ESPN.

В прошедшем сезоне нападающий провел 26 поединков в Ла Лиге, записав на свой счет 15 забитых мячей и пять голевых передач. Вместе с «Реалом» Винисиус стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.