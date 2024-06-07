«Атлетико» начал переговоры по одноклубнику Захаряна

Полузащитник «Реал Сосьедада» Рубен ле Норман может сменить команду в летнее трансферное окно. Интерес к футболисту проявляет мадридский «Атлетико».

Согласно информации журналистов Relevo, представители «матрасников» начали переговоры с руководством клуба из Сан-Себастьяна относительно перехода ле Нормана. Клаузула полузащитника составляет 50 миллионов евро, однако «Атлетико» не хочет столько платить. Мадридцы рассчитывают сбить цену до 30 миллионов.

Рубен играет за «Реал Сосьедад» с 2016 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 43 встречах и отметился двумя голами.