Камавинга прокомментировал запрет «Реала» на участие в Олимпийских играх

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о предстоящих Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в Париже.
«Для меня было бы огромной честью сыграть за сборную Франции на Олимпиаде, но это невозможно. Мы должны смириться с решением «Реала» и идти дальше», - передает слова футболиста инсайдер Андреас Рамос в своих социальных сетях.
Ранее «королевский» клуб уведомил федерацию футбола Франции, что не отпустит своих футболистов на Олимпийские игры.
В прошедшем сезоне Камавинга провел 46 поединков за «сливочных», отметившись четырьмя забитыми мячами.
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