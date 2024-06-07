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Камавинга прокомментировал запрет «Реала» на участие в Олимпийских играх

07 Июня 2024 • 07:28 Комментировать

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о предстоящих Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в Париже.

«Для меня было бы огромной честью сыграть за сборную Франции на Олимпиаде, но это невозможно. Мы должны смириться с решением «Реала» и идти дальше», - передает слова футболиста инсайдер Андреас Рамос в своих социальных сетях.

Ранее «королевский» клуб уведомил федерацию футбола Франции, что не отпустит своих футболистов на Олимпийские игры.

В прошедшем сезоне Камавинга провел 46 поединков за «сливочных», отметившись четырьмя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга
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