В «Барселоне» единогласно поддержали идею подписания Мерино

Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Мерино стал приоритетной целью «Барселоны».

«Сине-гранатовые» изучили множество вариантов усиления средней линии, и в итоге ответственные лица клуба единогласно пришли к решению остановить выбор на кандидатуре 27-летнего футболиста сборной Испании, сообщает Sport. В «Барселоне» считают, что Мерино сможет стать важной частью команды при Хансе Дитере-Флике, а одной из главных сильных сторон хавбека была названа способность одинаково успешно проявлять себя как в привычной схеме 4-3-3, так и в 4-2-3-1, которую предпочитает немецкий рулевой.

Контракт Микеля Мерино с «Реал Сосьедадом» истекает в следующем году, поэтому трансфер может обойтись «Барселоне» в 30 млн евро.