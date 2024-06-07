Флик не отпустит звезду «Барселоны» в «Баварию»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выступает против продажи полузащитника Френки де Йонга.

Каталонский клуб планирует продлить договор нидерландца, истекающий в 2026 году, с сокращением зарплаты, но самого футболиста такая сделка пока не интересует. На де Йонга по-прежнему претендует «Бавария», однако новый рулевой «сине-гранатовых» не отпустит 27-летнего хавбека в Мюнхен, докладывает Sport. Немец отводит игроку ключевую роль в предстоящем сезоне.

Трансферная стоимость Френки де Йонга оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро.

Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» в конце мая. Он заменил уволенного Хави Эрнандеса.