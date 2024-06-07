«Барселона» предложит 30 млн евро за полузащитника сборной Испании

«Барселона» планирует усилиться хавбеком «Реал Сосьедада» Микелем Мерино.

Недавно в СМИ появились известия о намерении «сине-гранатовых» отказаться от Гидо Родригеса из «Бетиса» ради подписания Мерино. По заявлениям инсайдера Тони Хуанмарти, «Барселона» уже начала работу над трансфером 27-летнего игрока сборной Испании. Каталонский гранд собирается предложить «Реал Сосьедаду» 25 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов. Сам полузащитник открыт для перехода.

В прошедшем сезоне Микель Мерино стал автором восьми забитых голов и пяти результативных передач, проведя 45 поединков за «Реал Сосьедад». Контракт футболиста с баскским клубом истекает через год.