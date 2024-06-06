Игрок «Реала» не перейдёт в «Интер Майами»

Центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес вряд ли пополнит ряды «Интер Майами» в обозримом будущем.

Капитан «сливочных» может покинуть клуб в качестве свободного агента – он всё ещё не продлил истекающий контракт. Одним из претендентов на 34-летнего футболиста назывался «Интер Майами», в котором уже выступают Лионель Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес. Судя по всему, «цапли» не смогут переманить ещё одну звезду Ла Лиги: по данным журналиста Нико Браво, «Интер Майами» намерен подписать двух защитника, но речь идёт о представителях мексиканской и аргентинской лиг. В настоящий момент клуб не может позволить себе подписание таких статусных игроков, как Начо.