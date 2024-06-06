Фабрегас: «Хави отлично себя проявил в «Барселоне»

Бывший футболист «Барселоны» Сеск Фабрегас высказался о работе недавно уволенного Хави Эрнандеса.

Специалист был отправлен в отставку в конце мая. На его место был назначен Ханс-Дитер Флик.

«У Хави хватило смелости, чтобы привлечь к матчам первой команды молодых игроков, при нём многие футболисты из академии смогли добиться успеха. Думаю, работа Хави и Кумана ещё принесёт свои плоды в будущем. Иногда командам не хватает зрелости, чтобы выигрывать трофеи, но через три-четыре года эти ребята достигнут звёздного уровня и выиграют много титулов, я уверен. На мой взгляд, Хави отлично себя проявил», – цитирует Barca Universal Фабрегаса.