Вермирен: Не жалею о переходе в «Атлетико»

Полузащитник Артур Вермирен высказался о своём зимнем переходе в «Атлетико». За мадридский клуб бельгийский футболист провёл только пять матчей. Впрочем, 19-летний Вермирен не считает свой трансфер ошибкой.

«Переход в «Атлетико» не был ошибкой. Это переход с прицелом на будущее. Я знал, что есть шанс, что я не буду много играть. Но даже сейчас я бы принял такое же решение на 100%», - цитирует Вермирена Mundo Deportivo.

В настоящий момент Артур Вермирен находится в расположении национальной сборной Бельгии. Команда готовится к чемпионату Европы, который стартует уже на следующей неделе.