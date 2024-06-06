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Вермирен: Не жалею о переходе в «Атлетико»

06 Июня 2024 • 17:43 Комментировать

Полузащитник Артур Вермирен высказался о своём зимнем переходе в «Атлетико». За мадридский клуб бельгийский футболист провёл только пять матчей. Впрочем, 19-летний Вермирен не считает свой трансфер ошибкой.

«Переход в «Атлетико» не был ошибкой. Это переход с прицелом на будущее. Я знал, что есть шанс, что я не буду много играть. Но даже сейчас я бы принял такое же решение на 100%», - цитирует Вермирена Mundo Deportivo.

В настоящий момент Артур Вермирен находится в расположении национальной сборной Бельгии. Команда готовится к чемпионату Европы, который стартует уже на следующей неделе.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Артур Вермирен
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