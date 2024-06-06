Гюндоган: Хочу стать тренером и пойти по стопам Хаби Алонсо

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, что в будущем хочет стать тренером.

— Я хочу быть тем тренером, который будет понимать своих игроков и сопереживать им, но при этом обладать футбольным интеллектом. Я хотел бы пройти такой же путь, как Хаби Алонсо в «Байере», — цитирует Гюндогана Barca Universal.

В прошедшем сезоне 33-летний немец принял участие в 51 матче во всех турнирах, забил пять голов и стал автором 14 голевых передач.

Контракт Гюндогана с «Барселоной» рассчитан до середины следующего года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 16 миллионов евро.