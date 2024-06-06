Ромеу: «Думал, что в 32 года уйду на пенсию»

Опорный полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу высказался о возможном завершении карьеры игрока.

— В 27 лет я думал, что в 32 или 33 года уйду на пенсию. Однако сейчас у меня есть четкий распорядок дня, который мне очень помогает. Надеюсь, что еще долго смогу продержаться в футболе, — приводит слова Ромеу Barca Universal.

В минувшем сезоне 32-летний хавбек принял участие в 37 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один голевой пас.

Трудовой договор испанца с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Ромеу в три миллиона евро.