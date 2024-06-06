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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» может потерять Беллингема

06 Июня 2024 • 15:28 Комментировать

В ноябре прошлого года Джуд Беллингем получил вывих плеча в матче Ла Лиги. С тех пор плечо регулярно беспокоит звёздного полузащитника «Реала». Но футбольный календарь очень плотный – сразу после завершения клубного сезона Беллингем отправился в расположение сборной Англии и готовится к Евро-2024.

Как сообщает Cadena SER, если в ближайшие недели консервативное лечение Беллингема не даст результата, футболисту придётся перенести операцию. В таком случае англичанин пропустит предсезонную подготовку и старт следующего сезона. «Реал» может потерять Джуда приблизительно на три месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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