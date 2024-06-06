На «Барселону» пожаловались из-за работ на «Камп Ноу»

Ассоциации нескольких районов вокруг «Камп Ноу» пожаловались на шум из-за работ по реконструкции стадиона «Камп Ноу». Утверждается, что «Барселона» не соблюдала ограничения, которые были согласованы в апреле прошлого года.

Как следствие, было заключено новое соглашение – работы на «Камп Ноу» могут проводиться до 22:00, а не до 00:00, как было раньше. При этом с 20:00 будет разрешено проводить только внутренние работы, не требующие использования специальной техники. Кроме того, в ближайшие недели будет запрещено проводить работы по субботам, сообщает на своих страницах Mundo Deportivo.