Мбаппе остался без зарплаты за два месяца, «ПСЖ» отказывается платить долг футболисту

«ПСЖ» ещё не выплатил Килиану Мбаппе бонус и заработную плату за два месяца в 2024 году. Об этом сообщают источники ESPN. Именно этот фактор способствовал комментарию француза о недовольстве клубом.

На пресс-конференции в качестве игрока «Реала» Мбаппе заявил, что некоторые люди в «ПСЖ» сделали его «несчастным».

Источник утверждает, что французский клуб не будет выплачивать задолженность по заработной плате и бонусам в размере 80 миллионов евро, чтобы вернуть деньги за его уход.

Футболисту причитаются февральский бонус, а также зарплата за апрель и май, и еще неизвестно, выплатит ли клуб ему зарплату за июнь.