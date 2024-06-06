Камавинга ответил, боится ли конкуренции с Канте

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга ответил, боится ли конкуренции в опорной зоне с Н’Голо Канте, который получил вызов на Евро-2024.

«Боюсь ли я Канте? Я ничего не боюсь, я уверен в себе. Канте – отличный игрок. Очень важно иметь здоровую конкуренцию в команде, особенно на таком уровне», – цитирует Камавинга Madrid Zone.

Напомним, Канте с лета 2023 года выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Иттифак». Тем не менее, это не помешало французу получить вызов от Дидье Дешама на чемпионат Европы в Германии.

Напомним, за 3 сезона в составе мадридского «Реала» Камавинга дважды стал обладателем Лиги чемпионов.