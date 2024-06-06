Сколько Мбаппе будет зарабатывать в «Реале» в минуту

«Реал» объявил о переходе в свои ряды Килиана Мбаппе. Понятно, что условия контракта конфиденциальны, но журналисты то и дело пытаются раскопать какие-то детали, особенно заработную плату.

Если верить COPE, то годовая зарплата Мбаппе в «Реале» составит 30 миллионов евро. Похоже, речь идёт о «грязной» зарплате, из которой будут вычитаться налоги. А в Испании налоги, кстати, нехилые, они двухуровневые – общие и местные.

Исходя из имеющейся в СМИ информации, зарплата Мбаппе составит:

- 30 миллионов евро в год;

- 2,5 миллиона евро в месяц;

- 575 тысяч евро в неделю;

- 82 200 евро в день;

- 3425 евро в час;

- 57 евро в минуту;

- 0,95 евро в секунду.