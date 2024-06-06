Стала известна недельная зарплата Мбаппе в «Реале»

Килиан Мбаппе исполнил мечту детства и стал футболистом «Реала». О трансфере 25-летнего звёздного француза мадридский клуб официально объявил в начале этой недели.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на COPE, недельная заработная плата Мбаппе составит 575 тысяч евро. Если умножить на 52 недели, то получается 30 миллионов евро в год. Судя по всему, речь идёт о «грязной» зарплате – до налоговых вычетов. Кстати, контракт Килиана рассчитан на пять лет.

Напомним, что ранее Килиан Мбаппе в течение семи сезонов выступал за «ПСЖ». Теперь нападающий впервые попробует свои силы за пределами родной Франции.

«Реал» планирует заработать на Мбаппе больше 500 млн евро